Lettera43.it - Congresso della Lega, così Salvini ha neutralizzato la fronda veneta e Romeo

Tutto improvvisamente tace in via Bellerio. A poco più di due settimane dalda cui si attende la rielezione del candidato unico Matteo, non si muove una foglia nel partito che fu di Umberto Bossi. Tutti rientrati nei ranghi, big, dirigenti e ‘pedine’ sono già in modalità ‘acclamazione’, a scaldare le voci per il coro di approvazione che risuonerà nei saloniFortezza da Basso di Firenze, il 5-6 aprile. A pochi giorni dall’assise, il vicepremier è riuscito a mettere a tacere i «borbottii, i mugugni, i lamenti e i retroscena» contro cui si è scagliato con tono di sfida, nell’evento pre congressuale di Ancona. Dei malumori «non ce ne facciamo niente, io ho messo a disposizione il mio mandato», ha aggiunto, invitando chi non è d’accordo a candidarsi. «Non muoio per andare avanti altri tre anni a fare il segretarioperché vi assicuro che è bello ma impegnativo, se uno lo fa bene».