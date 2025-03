Lettera43.it - Congedo di paternità: cos’è, come funziona in Italia e come richiederlo

Ildiconsente ai padri lavoratori di assentarsi dal lavoro per un periodo determinato, al fine di supportare la madre e creare un legame precoce con il neonato. La misura serve ha lo scopo di promuovere una maggiore equità nella divisione delle responsabilità familiari. Dal 2013, anno successivo alla sua introduzione, al 2023 il tasso di utilizzo delè più che triplicato. VediamoildiPadre con figlia (Getty Images).Ildiè un diritto riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che consente di astenersi dal lavoro per un massimo di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100 per cento. Tale periodo può essere fruito in modo continuativo o frazionato entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, all’adozione o all’affidamento.