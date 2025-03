Ilfoglio.it - Confronto interno al Pd? Schlein si sente senza rivali e fa spallucce

Leggi su Ilfoglio.it

Raccontano che la segretaria del Partito democratico Ellynon abbia deciso ancora se portare avanti o no il chiarimento. Non si sta parlando solo delle eventuali modalità con cui procedere ma dell’idea stessa di aprire una fase del genere nel Pd. I pasdaran come Marco Furfaro e Benedetta Bonafoni (ma dicono che anche Igor Taruffi sia molto tentato) vorrebbero un congresso per sgombrare definitivamente il campo dagli equivoci. Dicono che anche il capogruppo Francesco Boccia sia di questo avviso. Marco Sarracino e Beppe Provenzano, invece, propendono per un referendum tra gli iscritti (ma è lo strumento che convince meno la segretaria) Andrea Orlando preferirebbe un congresso tematico. Ed Elly? La leader del Partito democratico, che sabato scorso ha rifiutato un’intervista a un giornale proprio per non prendere posizione pubblicamente, alla fine potrebbe non fare niente.