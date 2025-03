Notizie.com - Confermato: cosa accadrà nel 2025 se non paghi il condominio

accade se un condomino non paga le spese condominiali dovute: novità per ilintrodotte nel.Se il condomino diventa moroso, l’amministratore delha l’obbligo di intervenire per recuperare il denaro non versato. Quando e come? Prima di tutto è appunto fondamentale capire quanto tempo ha a disposizione il condomino per pagare le quote condominiali. In realtà non esiste una risposta generale. Dipende dai termini stabiliti dall’assemblea condominiale o specificati dal regolamento dinelse nonil– notizie.comLe scadenze di pagamento sono infatti fissate dall’amministratore in base al bilancio approvato dall’assemblea. Diverso è invece il tempo concesso all’amministratore per recuperare il dovuto. Tale scadenza è infatti esplicitata dal Codice Civile.