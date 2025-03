Lanazione.it - Confartigianato: tutto pronto ad Arezzo per la IV Giornata della Cultura Artigiana

, 18 marzo 2025 –adper la IV. Schettini, Zamagni e Lavenia arrivano in città per incontrare studenti e imprenditori Per la ricorrenza di San Giuseppe Artigiano gli occhi di tutta Italia saranno puntati su. Mercoledì 19 marzo alle 17 presso il Caurum Hall diFiere e Congressi è atteso il grande evento nazionale di, dal titolo “Intelligenza, valore per l’Italia”. Sul palco si alterneranno interventi su temi economici, didattici e sociali rivolti sopratalle nuove generazioni. Studenti e studentesse di alcune scuole del territorio, motore dell’to del futuro, saranno gli ospiti specialimanifestazione che sarà condotta dalla giornalista Rai Micaela Palmieri. L’evento partirà con l’esibizione dei soprani Virginia Moretti e Stefania Paddeu dirette dal Maestro Alessandro Tricomi, un momento musicale curato da “Le stanze dell’opera”Fondazione Guido d’, progetto a cui partecipa attivamente in qualità di donors ancheImprese