Casertanews.it - Condannato per droga e armi: stop alla detenzione per il vecchio ras

Accolta l'istanza di differimento della pena per Mario Froncillo, 87enne di Marcianise. Il tribunale di Sorveglianza di Torino ha disposto che l'esecuzione della pena venga differita al 2027.Froncillo doveva scontare oltre 12 anni di carcere, per reati in materia die stupefacenti.