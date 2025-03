Trevisotoday.it - Condannati per spaccio di cocaina, due stranieri espulsi dalla polizia

Leggi su Trevisotoday.it

Spacciavanoe per questo sono stati arrestati e poi. Proprio per questo motivo il Questore di Treviso, Alessandra Simone ha ordinato l'esecuzione dell'one di due cittadini albanesi di 30 e 38 anni, considerati "soggetti socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza.