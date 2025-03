Quifinanza.it - Concordato preventivo, scadenza al 31 marzo per il ravvedimento speciale: cosa fare

Leggi su Quifinanza.it

C’è un data da segnare in rosso sul calendario per chi, entro il 12 dicembre scorso, ha aderito albiennale. Si tratta di lunedì 31, giorno ultimo entro la quale sarà possibile per i soggetti indicati sfruttare il. Questo, lo si ricorda, consente ai beneficiari deldi sanare la propria posizione con il Fisco italiano in riferimento agli errori dichiarativi del periodo compreso tra gli anni fiscali 2018 e 2022. Grazie allo strumento fortemente caldeggiato dal governo di Giorgia Meloni, i soggetti aventi diritto dovranno soltanto pagare un’imposta sostitutiva sui redditi e le relative addizionali, senza essere assoggettati a ulteriori interessi.prevede ilIlrappresenta una forma specifica di sanatoria per gli errori dichiarativi del passato (2018-2022 in questo caso specifico) che è stata riservata soltanto ai contribuenti Isa che hanno aderito entro le scadenze previste albiennale.