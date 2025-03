Ilgiorno.it - Concertozzo 2024 a Bassano: Musica e Solidarietà con Elio e le Storie Tese

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, Carpi, Monza e oradel Grappa. Arrivato alla sua quarta edizione, ilideato dae lee dal Trio Medusa continua a migrare per l’Italia sommando, inclusione econ l’obiettivo di provare a scuotere gli animi divertendo. Quest’anno l’appuntamento è il 4 e 5 luglio al Parco Ragazzi del ‘99 di, appunto, coi ragazzi di PizzAut ed altre associazioni di “sognatori che cambiano la realtà”, come li ha definiti il Capo dello Stato due anni fa nel suo discorso di fine anno, per dare un megafono alla loro condizione capace di farsi sentire lontano. "Ogni volta abbiamo fatto un passo avanti e intendiamo continuare" ammette, all’anagrafe Stefano Belisari, frontman dalle sopracciglia impossibili e il cuore allenato a battere forte per le cause importanti.