Lanazione.it - Concerto di beneficenza. Note per La Farfalla

Grande successo per ildiorganizzato da Lae presentato da Carlo Sestini. Grazie alle offerte delle tante persone presenti sono stati raccolti 1155 euro che l’associazione adesso utilizzerà per realizzare il progetto che ha ispirato l’evento: acquistare arredamenti, piante e fiori per poter rendere ancora più bello e fruibile il parco circostante la sede della Fondazione Villa Elena Maria, la struttura attigua a Villa Pizzetti che da circa due anni ospita i volontari de La. Nella struttura ci sono gli appartamenti riservati a degenti e familiari, gli ambulatori, le stanze riservate agli psicologi e agli altri operatori, una sala conferenze e altri spazi polifunzionali. Il pomeriggio musicale è iniziato con l’esibizione dell’Orchestra La Bizare, diretta dalla professoressa Laura Bianchi, ed è proseguito con i musicisti dell’Istituto musicale comunale "Giannetti", allievi dei professori Davide Vallini, Giuliano Schiano, Eloisa Romeo, Laura Fabbiani, Gala Chistiakova e Diego Benocci, che hanno accarezzato i tasti di un bellissimo pianoforte a coda messo a disposizione dal Clan della Musica.