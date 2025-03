Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il Porto non fa sconti: i portoghesi richiedono quella cifra per cedere l’esterno. Le condizioni per l’acquisto a titolo definitivo

di RedazionentusNews24, il clubghese ha deciso: il calciatore non verrà ceduto per meno di quei soldi. Ecco ledell’affareFranciscopuò rimanere alla, ma aben precise. È questo il succo dell’indiscrezione di Repubblica, che oggi parla della situazione del numero 7 bianconero. La società vorrebbe acquisire ail classe 2002, ma il, proprietario del cartellino, non si smuove dal voler ricevere interamente la clausola da 30 milioni di euro. I Dragoni sanno che possono introitare questa, dato che sul nazionaleghese ci sono diversi club potenzialmente interessati.Leggi suntusnews24.com