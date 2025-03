Ilrestodelcarlino.it - Comune a caccia di volontari: "Servono più assistenti civici"

Ildi Castel Maggiore cerca. Si tratta di queiche hanno lo scopo di garantire una presenza attiva sul territorio, in supporto alla polizia locale, senza prevaricarla. "L’obiettivo degli– spiega l’amministrazione comunale in una nota – è quello di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo con le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale". In particolare, questi, che quando operano indossano una apposita casacca gialla identificativa, operano a supporto al personale di polizia locale in diversi ambiti di intervento: davanti alle scuole, anche per accompagnare gli scolari in percorsi ciclopedonali sicuri tra casa e scuola e all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici.