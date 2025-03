Genovatoday.it - Comunali, Biolé si ritira in polemica con la sua lista Genova Unita

Leggi su Genovatoday.it

Scende nuovamente a cinque, il numero dei candidati a sindaco di: Filippo, infatti, ha scelto di lasciare incon la stessache lo sostiene, "".L'annuncio nella stessa giornata in cui arriva invece la discesa in campo di Mattia Crucioli con Uniti per la.