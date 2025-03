Quifinanza.it - Comprare casa a Genova, in quali quartieri conviene: Tortona e Bobbio la via di mezzo

Il mercato immobiliare aviaggia a velocità diverse, a seconda della zona considerata e in maniera non dissimile da quanto avviene nelle principali città italiane.Ed è tale marcia su binari paralleli che attira maggiormente l’interesse dei potenziali acquirenti e affittuari, considerato il fatto che chi intendasi accorge subito che alcune macroaree registrano una crescita dei prezzi, altre mantengono una certa stabilità e altre ancora mostrano una leggera flessione. Tra gli elementi chiave evidenziati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnosul primo semestre 2024 vi sono la domanda di immobili per investimento e i progetti di rificazione urbana.Prezzi stabili nelle zone Centro-Principe-OreginaNella macroarea relativa alle zone Centro-Principe-Oregina i valori immobiliari restano invariati con un mercato vivace alimentato da chi sceglie diper investimento, sia per affitti brevi che per uso personale.