Quotidiano.net - Compatto, potente e sempre con te: powerbank da 10.000mAh, USB-C all'88% di sconto

Leggi su Quotidiano.net

Se sei alla ricerca di un nuovoche ti supporti durante le giornate più stressanti e che ti offrauna fonte di energia a portata di mano, sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, viene messo in offerta con unomonstre dell'88% ilda 10.molto sottile, con ricarica rapida e USB-C per un costo totale e finale d'acquisto di 13,99€. Approfittane ora: acquistalo in offerta! Acquista ilall'88% di: maxi promo, 88% di! Questoha una capacità della batteria di 10., pesa solo 240 grammi ed è spesso solo 16 mm, entra facilmente in tasca o in borsa. La batteria offre un'autonomia di 2-3 giorni, ideale per viaggi di piacere, viaggi di lavoro o attività all'aperto. Dotato di unauscita da 15W, questo caricatore portatile consente una ricarica da 15W per i tuoi dispositivi e il tuo telefono può essere caricato dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.