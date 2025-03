Dayitalianews.com - Commissionava gli incendi per poi andare a spegnerli con la sua associazione di volontariato ed ottenere i fondi regionali. Ex carabiniere di 70 anni arrestato in provincia di Latina

boschivi a Sabaudia:il mandante, era il responsabile di un’di protezione civileL’uomo, secondo le indagini, avrebbe commissionato gliperpubblici destinati alla prevenzione degli stessiOperazione congiunta dei Carabinieri Forestali e del Nucleo ParcoI militari del NIPAAF del Gruppo Carabinieri Forestale di, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri “Parco” di Sabaudia, hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo del 1954, accusato dio boschivo e truffa aggravata. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di– Ufficio Gip, è arrivato dopo un’intensa attività investigativa che ha portato a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti.Glie il pericolo per la sicurezza pubblicaLe indagini hanno accertato che il soggetto in questione sarebbe il mandante di almeno due, avvenuti il 28 agosto 2024 in località Sorresca e in via degli Artiglieri, nel territorio di Sabaudia.