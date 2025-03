Ilrestodelcarlino.it - Commemorazioni per l’eccidio

Sono passati 81 anni da quei giorni: quattro civili innocenti furono uccisi per mano delle squadre fasciste e poi, ai loro funerali, la stessa sorte per la stessa mano toccò ai cugini Fantini. Il 20 marzo l’amministrazione comunale ricorda l’81° anniversario deldel Caffè Roma e dei Martiri Fantini. Alle 11 verranno deposte le corone d’alloro in memoria di quei tragici avvenimenti del marzo 1944 nei due luoghi in cui vi sono le lapidi (Caffè Roma: portico piazza Garibaldi-via Luigi Mazzolani; Martiri Fantini: incrocio via Martiri Fantini- via Ponte S. Giorgio). Lunedì 24 marzo alle 16.30 nella biblioteca comunale si terrà incontro ’La Liberazione della Romagna 1944-45’ a cura di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea. Presenta Alessandro Forni, presidente Anpi Cervia.