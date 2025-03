Palermotoday.it - "Comici in Palazzo": il nuovo format che unisce cabaret, sitcom e teatro live

Leggi su Palermotoday.it

Un condominio surreale, una portineria affollata, personaggi bizzarri e un solo obiettivo: far ridere. "in" non è solo, non è stand-up comedy e non è neppure una. È tutto questo insieme e molto altro.Ambientato in un condominio fuori dal comune, lo show mette in.