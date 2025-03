Quifinanza.it - Come risparmiare sui voli, 20% di sconto assicurato con Skyscanner Drops

Leggi su Quifinanza.it

Non si parte solo d’estate ma, trend innegabile, si parte quasi sempre grazie anche a. È uno dei siti più sfruttati in Italia, e non solo, per la verifica delle tariffe aeree. L’aggiunta di un nuovo strumento, dunque, non può che attirare l’attenzione.sui? Questa è una domanda abusata, in varie forme, su Google, e di recente ha un’ulteriore risposta:. Un modo intelligente per scoprire tratte dal prezzo ribassato almeno del 20% nell’ultima settimana.cos’èpermette dialmeno il 20% sui, ma? La piattaforma scansiona milioni di, più volte al giorno, così da offrire tabelle sempre aggiornate ai propri utenti.Conperò si aggiunge un ulteriore passaggio. I prezzi vengono monitorati per 7 giorni e, in automatico, lo strumento mostrerà una griglia esclusivamente dei viaggi dal costo diminuito del 20%, almeno, in questo arco di tempo.