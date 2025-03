Lanazione.it - Come mitigare l’emergenza frane: “Siamo più esposti ai dissesti. Servono presidi e manutenzione”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 18 marzo 2025 – L’allarme è diventato di quelli assordanti: il territorio si sbriciola. Lo dicono gli eventi di questi giorni, solo gli ultimi in ordine di tempo a raccontare un fenomeno cui tocca evidentemente abituarsi. Una cosa va chiarita prima di ogni possibile ragionamento. E cioè che una cura che possa associarsi a una guarigione definitiva realmente non c’è. Insomma,questi, noitutto il Paese, da sempre tra i piùal rischio idrogeologico. Nessun terrorismo nelle parole di Lorenzo Vagaggini, dottore Forestale e dottore in Storia nonché presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Pistoia, semmai un’analisi sincera e competente tra reale e possibile. “Il territorio non è né sano né malato,noi che ci troviamo nel bel mezzo di una trasformazione profonda.