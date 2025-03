Amica.it - Come curare il tatuaggio appena fatto e dopo: consigli utili

Leggi su Amica.it

Quali sono le esigenze di una pelle tatuata?il? E poi, nel tempo e al mare? Sotto trovate un condensato diper tutti questi momenti particolari. Perché ogni pelle tatuata è diversa (può essere sensibili, grassa, disidratata, normale etc) e uguale allo stesso tempo. Teme secchezze, pruriti e l’azione del sole e dell’invecchiamento cutaneo che vanno a sbiadire i pigmenti di colore e a rendere meno definiti i contorni del disegno. Quali comportamenti mettere in atto? E quali soluzioni cosmetiche applicare? La buona notizia è che è nata una linea skincare (in vendita in farmacia) adatta per questo tipo di pelle. Che promette di prolungare la bellezza del tattoo.