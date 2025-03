Linkiesta.it - Com’è cambiata la didattica sul vino

La prossima sarà la prima settimana senzada inizio anno. L’occasione per fare una pausa mentale e tracciare un bilancio parziale di questo 2025 cominciato tra vorticose, inafferrabili novità planetarie.Questa notte, prima di prendere sonno, pensavo a quanto le cose siano mutate negli anni. Grazie a Porthos e a Sandro Sangiorgi iniziai a faresula inizio secolo. Da quel 2003, molto più lontano di soli ventidue anni fa, è cambiato il mondo. Anche quello della divulgazione enoica.All’epoca al light lunch di un convegno sullasciavano Monfortino e Dal Forno in libero servizio sui tavoli del buffet. All’epoca si trovava con una discreta facilità qualunque bottiglia si decidesse di impiegare in un corso. I miei primi acquisti per eventi e master li feci in enoteca.