Colpo di scena nella morte di Gene Hackman | la moglie chiamò il medico il giorno dopo la sua presunta morte

A quasi un mese dal ritrovamento dei corpi die dellaBetsy Arakawaloro villa di Santa Fe, New Mexico, un nuovo dettaglio getta un’ombra di mistero sulla storia. Le autorità hanno rivelato che Arakawa ha effettuato una serie di telefonate a un ambulatoriola mattina del 12 febbraio, unla data indicata dall’autopsia come il probabile momento della sua. L’analisi del cellulare della donna, sposata con il due volte premio Oscar dal 1991, ha fatto emergere tre chiamate al Cloudberry Health e una conversazione in entrata dallo stesso studio. Il dottor Josiah Child, direttore della clinica, ha dichiarato alla Bbc che Arakawa aveva segnalato una lieve congestione ma senza accennare a difficoltà respiratorie o dolori al petto. Inizialmente, la donna aveva fissato un appuntamento per quel, poi annullato il 10 febbraio per assistere il marito.