Colonnese dichiara | Inter? A Bergamo prova di forza incredibile ma…

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, durante Maracanà sul tema della corsa scudetto, in particolare in riferimento al notevole successo ottenuto dalla squadra nerazzurra nell'incontro contro l'Atalanta. SULLA PARTITA CONTRO L'ATALANTA – «Ci vuole calma. L'Inter è la squadra più forte, ha dato una prova di forza incredibile. Ma il campionato è lungo. Con l'Udinese non sarà semplice, è una squadra fisica, tecnica, ma per l'Inter ho rivisto un ottimo centrocampo. Ho visto un Ederson sovrastato da Barella domenica, la forza dell'Atalanta è soprattutto lui e l'Inter ha fatto sì che non si potesse muovere.