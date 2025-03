Ilgiorno.it - Colombo lascia. Due comitati si fondono

Leggi su Ilgiorno.it

L’ex pm del pool Mani Pulite Gherardo(nella foto) ha rimesso il mandato da presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune. Un passo indietro fatto anche dagli altri componenti del Comitato che preparava relazioni semestrali sulle criticità presenti nella macchina amministrativa di Palazzo Marino. Le dimissioni die colleghi hanno indotto il sindaco Giuseppe Sala – su proposta della stesso– a fondere il Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa con il Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni mafiosi e della criminalità organizzata presieduto fin qui da Nando Dalla Chiesa. In una nota del Comune, si legge: "Nasce il Comitato Legalità e Contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Milano.