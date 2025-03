Tpi.it - Colloquio telefonico tra Trump e Putin sull’Ucraina: cosa si sono detti i presidenti di Usa e Russia

Leggi su Tpi.it

tra: eccosidi Usa eIl presidente degli Stati Uniti Donaldha tenuto oggi, martedì 18 marzo 2025, un secondocon il leader del Cremlino Vladimirper raggiungere un accordo per una tregua temporanea trae Ucraina.La telefonata, come rivelato sui social dal vice capo dello staff della Casa Bianca Dan Scavino, è cominciata alle 10:00 ora di Washington D.C. (le ore 15:00 in Italia) ed è durata oltre un’ora e mezza, quasi due, durante le quali il presidente degli Stati Unitisi è chiuso nello Studio Ovale per parlare con il presidente russo. Il, rispetto a quanto annunciato in mattinata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è cominciato con un’ora di ritardo sulla tabella di marcia.