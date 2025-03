Ilgiorno.it - Colin Currie e le percussioni di Reich: "Eroe della musica del nostro tempo"

Leggi su Ilgiorno.it

Group (nella foto) questa sera alle ore 20.30 si esibiranno per la Società del Quartetto presso la Sala Verdi del Conservatorio. In programma tre composizioni cardine del repertorio di Steveper le, eterogenea famiglia di strumenti di cuiè specialista e performer ad altissimo livello: Music for pieces of wood, del 1973, per clave classiche e clave africane, il più recente Mallet Quartet, del 2009 per due marimba o marimba e vibrafoni e Drumming, del 1971, che incorpora aspetti rituali all’internoperformance.Carrie, scozzese, racconta i suoi esordi. "Ho sempre suonato fin da piccolissimo. Mia madre era una cantante dilettante, in casa ci piaceva fare, io sono il primo professionista. Amavo partecipare a ogni situazionele che incontravo, non riuscivo a farne a meno, con lepuoi fare di tutto:pop, d’avanguardia, classica, jazz.