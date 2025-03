Cole Palmer manca l’allenamento e rimane al Chelsea per cure su lesioni

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 19:24:00 Ecco quanto riportato poco fa:deve ancora unirsi all’Inghilterra in vista delle qualificazioni della Coppa del Mondo contro l’Albania e la Lettonia a causa di un infortunio.è stato nominato nella prima squadra di Thomas Tuchel venerdì, ma successivamente ha perso la sconfitta della Premier League delin Arsenal domenica dopo aver sostenuto un problema muscolare il giorno prima della partita.Il 22enne hatocon i tre leoni oggi, sebbene non sia stato ritirato ufficialmente.Un aggiornamento da St. George’s Park come tre U21 #Younglions I giocatori si uniscono ad oggi #Threelions sessione di allenamento.con ilper ulteriori valutazioni su un infortunio subito nella formazione del club la scorsa settimana.