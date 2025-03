Lanazione.it - Cna, sicurezza delle strade, situazione pesante sulla e45

Arezzo,18 marzo 2025 – Il presidente della Federazione Trasporti CNA Antonio Peruzzi, dopo le ennesime giornate difficiliE45 nel tratto toscano e romagnolo, lancia un vero e proprio grido d’allarme in materia distradale che non riguarda solo gli autotrasportatori. “Siamo di fronte ad eventi climatici sempre più estremi, e questo è vero, ma non bastano a giustificare un deficit diche sta creando situazioni di vero e proprio allarme tra tutti gli utenti della strada, e non solo tra gli autotrasportatori – afferma Peruzzi. Nel fine settimana infatti, oltre ai pochi mezzi pesanti che hanno circolato, anche numerose autovetture hanno subito i disagi, e in qualche caso riportato danni, per condizioni del manto stradale, che è una vera e propria groviera. Il trasporto su gomma in un territorio come il nostro è una necessità e quindi non può e non deve essere considerato sempre come una causa dei problemi, anziché una vittima come è in realtà.