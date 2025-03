Quotidiano.net - Cna propone 100 semplificazioni per liberare l'energia delle piccole imprese

Contro lacci e ostacoli che imprigionano l', la Cna100. Con queste misure, il tempo assorbito dalle pratiche burocratiche passerebbe 313 a 263 ore all'anno con un risparmio netto di quasi 1.500 euro a impresa, "senza pesare sui conti pubblici". In totale le misure consentirebbero un risparmio di 7 miliardi sui costi della "cattiva burocrazia", che pesa oggi per oltre 43 miliardi. Secondo il Rapporto dell'Osservatorio Cna Burocrazia, anche solo mettere un'insegna può diventare un incubo, con fino a 9 enti coinvolti, un'attesa di 90/120 giorni e costi che possono superare i 1.500 euro. E per partecipare al mercato degli appalti una piccola impresa si registra in media a 25 piattaforme con una spesa di 5 mila euro e 5 giorni di lavoro e altrettanti di formazione.