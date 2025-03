Cityrumors.it - Clamorosa operazione antidroga a Roma: 26 arresti

Maxi: sono 26 gliper riunificare le numerose piazze di SpaccioGrazie ad una maxisul fronte del narcotraffico della capitale, la giustizia ha compiuto un significativo passo avanti. Proprio sulla lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, le forze dellordine si stanno adoperando., ma non solo, le piazze da “ripulire” sono numerose.I carabinieri sul narco trafficono Cityrumors.it foto AnsaLe operazionie antimafia sono al centro dell’attenzione della giustizia, con un’intensificazione delle indagini per contrastare le reti criminali che gestiscono traffici illeciti su scala nazionale e internazionale. Le forze dell’ordine, in collaborazione con procure specializzate e unità investigative, stanno mettendo in campo strumenti avanzati di monitoraggio e intelligence per smantellare organizzazioni radicate nel territorio.