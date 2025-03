Lanazione.it - Circolo Fratelli d’Italia. Domenica al voto per i quadri

"Il congresso diArgentario Tricolore vedrà,, un nuovo presidente e un nuovo direttivo". La conferma arriva dal coordinamento provinciale di FdI Luca Minucci (nella foto) che in una nota ringrazia il presidente uscente Giulio Tambelli, che nei giorni scorsi a La Nazione aveva anticipato la sua volontà di non ripresentarsi alla prossima tornata di rinnovo delle cariche delargentarino di FdI. La decisione di Tambelli è "per motivi personali", passando dunque il testimone a quello che sarà un nuovo presidente, con un nuovo direttivo, pur mantenendo gli ottimi rapporti con gli esponenti dele con lo stesso sindaco Arturo Cerulli. "si celebrerà il congresso comunale delArgentario Tricolore – dicono dal coordinamento provinciale di–, durante il quale saranno eletti il nuovo presidente delargentarino e i nuovi organismi dirigenziali del partito.