Agi.it - Cio, dopo Bach cambia la musica

Leggi su Agi.it

AGI - L'elezione del nuovo presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), attesa per giovedì dalla riunione dell'esecutivo a Costa Navarino, in Grecia, non è mai stata così incerta: sette i candidati per guidare lo sport mondiale, un record in 130 anni. La scelta ha tanti risvolti politici con Los Angeles 2028 all'orizzonte e questioni come l'inclusione dei transgender, il doping, l'intelligenza artificiale, i conflitti politici che da tempo saturano le agende. I 109 membri del Cio sono chiamati a scegliere, a scrutinio segreto, il nuovo numero uno del Cio che stavolta potrebbe essere la prima presidente donna dell'organizzazione fondata il 23 giugno 1894 da Pierre de Coubertin per far rinascere i Giochi olimpici. A due passi da Olimpia, sulla costa greca rivolta verso l'Italia - il Paese delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, quelle di Milano Cortina 2026 - la 144ma sessione giovedì pomeriggio eleggerà il successore di Thomas