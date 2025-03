Cinque anni dal Covid il vescovo Beschi | I giovani si sono messi in gioco nel momento più difficile

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una carezza e un abbraccio. Ilpiù sentito di questa mattina, al Cimitero Monumentale di Bergamo, è racchiuso in questi due gesti. Due gesti che quel 18 marzo difa ci erano vietati e che avevano assunto significati tutt’altro che positivi, ma che oggil’immagine perfetta per raccontare come Bergamo abbia saputo reagire al dolore di quei giorni.la carezza e l’abbraccio che la sindaca Elena Carnevali ha riservato a due studentesse dell’Istituito Mario Rigoni Stern, presenti questa mattina alla prima tappa del percorso “La memoria e la scoperta”, l’iniziativa organizzata dal consiglio comunale per il quintoversario della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.La mattinata si è aperta sul sagrato della Chiesa di Ognissanti, nel Cimitero Monumentale della città, con l’arrivo della sindaca, delMonsignor Francesco, del presidente della provincia Pasquale Gandolfi e del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.