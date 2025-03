Ilgiorno.it - Cinisello: la nuova risonanza magnetica punta sull’intelligenza artificiale. E dice stop alla claustrofobia

Leggi su Ilgiorno.it

Balsamo, 18 marzo 2025 – Con un’apertura più ampia, che elimina l’ansia da, la, instta all’ospedale Bassini diBalsamo è stata inaugurata oggi, martedì 18 marzo. Integrata con sofisticati software di intelligenzaquestastrumentazione, acquisita grazie ai fondi Pnrr, rappresenta un prezioso alleato sia per i professionisti, sia per i pazienti. Il primo test di rodaggio è più che positivo. “Abbiamo aumentato il numero di esami a parità di ore lavorate. Il tempo di alcuni si è dimezzato. Abbiamo conteggiato 900 esami, che saranno eseguiti entro fine marzo da quando è entrata in funzione – ha sottolineato il dottor Giovanni Pompili, direttore di Radiologia dell’Asst Nord Milano – La richiesta è massiccia perché è l’unicapubblica di questo tipo in questa azienda sanitaria.