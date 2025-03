Romadailynews.it - Cina: Shanxi, produzione di statuette di pasta di Lanxian

Leggi su Romadailynews.it

Delle persone osservano delledinella cittadina di Lancheng della contea di, nella provincia settentrionale cinese dello, oggi 18 marzo 2025. Ladi questedidie’ stata inserita nell’elenco dei patrimoni culturali immateriali di livello nazionale nel 2014. Queste opere possono aiutare a far rivivere alle persone i ricordi d’infanzia e portare buoni auspici per il futuro. Una donna mostra la sua statuetta dinella cittadina di Lancheng della contea di, nella provincia settentrionale cinese dello, oggi 18 marzo 2025. Ladi questedidie’ stata inserita nell’elenco dei patrimoni culturali immateriali di livello nazionale nel 2014. Queste opere possono aiutare a far rivivere alle persone i ricordi d’infanzia e portare buoni auspici per il futuro.