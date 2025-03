Romadailynews.it - Cina-Regno Unito: si impegnano per affrontare insieme cambiamento climatico

Il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang ieri ha incontrato a Pechino Ed Miliband, segretario di Stato britannico per la sicurezza energetica e il Net Zero. Le due parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione percongiuntamente il. Ding, anche membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che lo sviluppo di relazioni stabili e reciprocamente vantaggiose traserve gli interessi comuni dei due popoli, agevolando la crescita economica globale e promuovendo gli sforzi congiunti perle sfide globali. Lae’ pronta a collaborare con ilper attuare seriamente l’importante consenso raggiunto dai leader di entrambi i Paesi, consolidare lo slancio per il miglioramento e lo sviluppo dei legami bilaterali, approfondire la cooperazione in settori quali i servizi finanziari, il commercio e gli investimenti e lo sviluppo a basse emissioni di carbonio econgiuntamente ilper migliorare i benefici per i cittadini di entrambi i Paesi e per il mondo, ha aggiunto Ding.