Cina: portavoce, Paese ha fornito 4 lotti di aiuti umanitari a Ucraina

Lahaquattroper l’assistenzaa all’dallo scoppio della crisi, ha dichiarato ieri Li Ming,della China International Development Cooperation Agency. Li ha formulato queste osservazioni durante un briefing con la stampa, quando gli e’ stato chiesto di commentare le notizie secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe espresso le sue aspettative per l’aiuto dellanel ripristino della pace e nella ricostruzione durante una conferenza stampa a febbraio. Lacontinuera’ a essere una forza positiva per la pace e la stabilita’ nel mondo e una forza progressista per l’equita’ e la giustizia globali, ha dichiarato Li. “Siamo pronti a continuare a fornire assistenza al limite delle nostre capacita’, in base ai desideri delle parti coinvolte, che ovviamente includono la ricostruzione post-bellica”, ha dichiarato Li.