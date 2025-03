Romadailynews.it - Cina: Hebei, agricoltura primaverile a Tangshan

Leggi su Romadailynews.it

Dei contadini piantano zenzero in un campo nella cittadina di Chahe, nel distretto di Fengnan a, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 17 marzo 2025. Una foto aerea, scattata da un drone, mostra dei contadini che posano i tubi per l’irrigazione a goccia in un campo nella cittadina di Chahe, nel distretto di Fengnan a, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 17 marzo 2025. Una foto, scattata da un drone, mostra un impianto di irrigazione semovente in un campo di grano invernale nella cittadina di Dongtianzhuang, nel distretto di Fengnan a, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 17 marzo 2025. Agenzia Xinhua