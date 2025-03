Bergamonews.it - Cieli prevalentemente sereni, ma tornano a scendere le temperature

Nella giornata odierna sul nord-Italia avremo l’ingresso di aria più fredda da est che porterà un sensibile calo termico sulla nostra regione.Tra mercoledì e venerdì è previsto un nuovo miglioramento con tempo più stabile e soleggiato seguito da un possibile nuovo peggioramento in arrivo questo fine settimana.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 18 marzo 2025Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni sui rilievi Prealpini (quota neve compresa sugli 800/900 metri); altrove tempo generalmente asciutto.Tra il pomeriggio e la serata ampie schiarite su tutti i settori.: Minime comprese tra 3 e 6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 6 e 11°C.