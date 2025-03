Anteprima24.it - Cibi e prodotti di laboratori: Coldiretti alla manifestazione di Parma

Tempo di lettura: 2 minutiCi sarà anche una nutrita delegazione delladi Avellino aper chiedere all’Europa maggiore attenzione e maggiore rigore scientifico nella valutazione deiultraformulati eino.Domani, mercoledì 19 marzo, alle ore 9, circa 20mila soci dellaprovenienti da ogni parte d’Italia, capitanati dal presidente nazionale Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, si incontreranno in Piazza della Repubblica per dare il via ad un corteo che attraverserà le vie della città emiliana scandendo lo slogan “Facciamo luce”. Un corteo colorato sia dalle bandiere dellache da quelle dell’Unione Europea, che non vuole rappresentare un momento di opposizione al progresso scientifico, bensì un’occasione per spingere sul versante della qualità e della sicurezza alimentare al fine di tutelare la salute dei cittadini.