Choc in aula il reo confesso Sangare ritratta tutto | Non ho ucciso Sharon I familiari della vittima impietriti

Omicidio Verzeni, un tormento senza fine e uno strazio, quello inferto aidi, che aggiunge al dolore anche la beffa che Moussa– l’uomo reodell’omicidio33enne barista di Terno d’Isola (Bergamo), aggredita mentre passeggiava nelle vicinanze di casa, e accoltellata a morte senza un perché – tenta ormai da settimane di infliggere assumendo una condotta che rischia di inquinare il percorso giudiziario. Così, come se non bastasse il fatto che neanche un mese fa (era il 25 febbraio) i giudici hanno accolto la richiesta di perizie psichiatriche, oggi il 31enne a processo ha completamenteto la confessione resa la scorsa estate.Omicidio Verzeni,rinnega la sua confessioneLo ha fatto al termineseconda udienza davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, convocata per il conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica che dovrà stabilire la sua capacità di stare in giudizio e se fosse capace d’intendere e di volere quando, la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024, la 33enneVerzeni venne uccisa in strada a coltellate a Terno d’Isola.