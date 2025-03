Chiesa torna in Italia | la mossa dell’agente

Leggi su Sportface.it

In casa Liverpool il clima non è dei più sereni. Dopo un avvio di stagione che aveva fatto sognare tifosi e addetti ai lavori, negli ultimi giorni sono arrivati due schiaffi che hanno spento l’entusiasmo. Prima l’eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain, poi la sconfitta nella finale di Carabao Cup a Wembley contro un Newcastle guidato da Sandro Tonali. Due obiettivi sfumati nel giro di poche ore, che hanno lasciato ai Reds solo la Premier League da giocarsi, dove però il vantaggio di dodici punti sull’Arsenal permette comunque di guardare con relativa tranquillità al futuro prossimo. Eppure, i tifosi si aspettavano molto di più. Non solo sul piano dei risultati, ma anche da alcuni giocatori che finora avevano deluso, su tutti Federico. Arrivato dalla Juventus la scorsa estate, l’esternono era stato accolto come un colpo da 90, ma ha vissuto mesi difficili.