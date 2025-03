Nerdpool.it - Chicago PD da finalmente a Dante Torres l’importanza che merita (ma potrebbe non essere una buona cosa)

In passato abbiamo criticato(Benjamin Levy Aguilar). Abbiamo criticato il modo in cui gli sceneggiatori diPD hanno utilizzato. Il personaggio e l’attore che lo interpreta hanno un grande potenziale, ma sembra che gli sceneggiatori non siano ancora sicuri di come inserirlo nello show.diventeràun personaggio cruciale nel finale della dodicesima stagione, ma non per le ragioni che ci siaspettare. L’agente si è sforzato di dimostrare diun membro degno dell’UI e ha fatto di tutto per superare i suoi errori professionali. Ebbene, questo non accadrà. Al contrario,diventerà più importante a causa dei suoi errori.sarà preso di mira dall’agente capo ReidShawn Hatosy, l’attore che interpreta il cattivo di PD, il vice capo Reid, ha confermato chediventerà una pedina molto utile nei prossimi episodi.