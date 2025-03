Nerdpool.it - Chicago Fire: Herrmann è pronto a prendere il posto di Pascal!

Capiamo perché Christopher(David Eigenberg) non è stato promosso a capo quando Wallace Boden (Eamonn Walker) ha lasciato la caserma 51. Il personaggio non aveva l’esperienza necessaria per svolgere il lavoro, né aveva dedicato del tempo per prepararsi ad assumere una tale responsabilità. Il personaggio non aveva l’esperienza necessaria per svolgere il lavoro, né aveva dedicato il tempo necessario per prepararsi ad assumere una tale responsabilità.È stato un po’ deludente vedere che era stato designato per l’incarico, solo che poi è arrivato un esterno, il capo Dom(Dermot Mulroney), ma più passa il tempo, più capiamo il perché. Pensiamo però che il personaggio siaa intrail prossimo capitolo della sua carriera.superò l’esame di capitanoNella tredicesima stagione,ha assunto un ruolo di leadership all’interno della caserma.