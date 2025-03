Notizie.com - Chi era Aurora Bellini, la studentessa morta durante la gita scolastica in mare: è mistero sulle cause, aperta un’inchiesta

di 19 anni originaria di Grosseto, ènelle scorse ore in una cabina del traghetto Cruise Bonaria, sul quale viaggiava la sua classe da Napoli in direzione Palermo.Sul terribile episodio sta indagando la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Stando alle prime informazioni, la ragazza si è accasciata a terra una volta rientrata nella cabina la notte scorsa. A dare l’allarme i compagni. Inutili i soccorsi prestati alla giovane.Chi era, lalain: è(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comfrequentava la quarta di indirizzo informatico dell’Istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto.viveva a Batignano, frazione di Grosseto. In paese, appena appresa la notizia, tante attività hanno chiuso.