Fanpage.it - Chi era Andrea Di Giacomo, il motociclista 34enne morto dopo lo schianto con una navetta dell’aeroporto a Milano

Leggi su Fanpage.it

Diè deceduto nel pomeriggio del 17 marzo in seguito a un incidente stradale lungo via Padova a. Ilera in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un bus-dell'aeroporto che gli avrebbe tagliato la strada.