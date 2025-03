It.insideover.com - Chi è Mark Carney, il nuovo premier tecnocrate, woke e anti-Trump del Canada

“L’America non è il. E ilnon farà mai, mai, parte dell’America in alcun modo, forma o aspetto”. Con queste paroleprimo ministro deldal 14 marzo, ha salutato i militdel Partito Liberale dopo le dimissioni di Justin Trudeau dalla guida del Paese. Uomo d’affari, banchiere centrale e infine rappresentante delle istituzioni,giunge a tenere le redini del Governo di Ottawa senza aver mai ricoperto una carica elettiva prima d’ora e dopo un’ondata di impopolarità che ha travolto i liberali i quali, per evitare il tracollo alle elezioni generali che si celebreranno in autunno, necessitavano di un cambio della guardia. Dopo dieci anni di governo, la stella di Trudeau della galassia liberal-progressista nordamericana ha cominciato a brillare meno dopo l’implementazione di una serie di leggi che hanno avuto un impatto negativo sulle classi popolari come la carbon tax.