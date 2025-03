Juventusnews24.com - Chi è Biliboc, alla scoperta dell’ala destra romena della Juve Primavera: carriera, caratteristiche e identikit del talento bianconero

di Fabio ZaccariaChi è, focus sull’esterno classe 2006di Magnanelli: ‘Match Winner’ nella sfida col Genoa e fondamentale in Europa.del giocatoreNell’ultima gara di campionato, contro il Genoa, Lorenzoha siglato il gol decisivo ai fini dell’1-0 che ha permessodi battere i coetanei liguri. Non è la prima volta che una giocata dell’esterno di Magnanelli risulta fondamentale per assicurare i 3 punti nell’arcostagione, ecco quindi un focus miratodescrizionee delletecniche del giovanissimo romeno classe 2006. Lorenzoè un’ala, molto duttile, che ama giocare sul piede forte e puntare costantemente l’avversario. Nonostante la giovanissima età, Lorenzoha già diverse esperienze in club professionistici in Italia: nasce calcisticamente nel Torino, per poi essere prelevato dntus nel 2020 a rinforzare l’U15.