Chat delle mamme, incubo o salvezza? Giorgia e Arianna Meloni ne sono entusiaste. Le regole per non essere travolte

Chi non è “vittima” della famigerate “”? C’è chi le schizza come la peste. Eppure, se c’è un luogo dove il tempo si dilata, le opinioni si moltiplicano e gli aggiornamenti scolastici si trasformano in veri e propri eventi epocali, quello è la. Alcune madri si sentono “stalkerate”, altre solelvate per le informazioni che scorrono in esse. Ogni notifica può scatenare un piccolo tsunami di messaggi. Cii promemoria indispensabili (“Domani si entra alle 9!”), le domande retoriche (“Ma allora la maestra ha detto che i compiti vanno scritti sul quaderno blu?”). E poi cile conversazioni che partono con un semplice “Buongiorno!” e finiscono trecento messaggi dopo con un acceso dibattito su quale sia il miglior insegnante di nuoto per bambini.Come la premier si destreggia tra politica eAnche, premier d’Italia e mamma di Ginevra, di 8 anni, si destreggia tra notifiche e messaggi nelladella scuola.